Bedin: "Fibrillazioni anche in Serie B, ma Var strumento utile"

"In Serie B con il Var va bene, le fibrillazioni sono marginali ci sono più pro che contro. E' uno strumento utile che ha diminuito il margine di errore rispetto a quando non c'era". Così il presidente della Lega B Paolo Bedin ospite de La Politica nel Pallone su Gr Parlamento. "E' una innovazione che coi ha permesso di fare passi in avanti, ma che va sempre supportata anche dal punto di vista produttivo. Ad esempio in Sere B negli stadi ci sono meno telecamere rispetto alla Serie A. Pur essendo stato introdotto da diverse stagioni, va ancora migliorato e affinato. Ma lo strumento non può essere messo in discussione", ha aggiunto.