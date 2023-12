Europa e Conference League: la Roma deve vincere e sperare, alla Fiorentina basta un pari

europa e conference league

Giallorossi e viola qualificati alla fase successiva ma vogliono evitare i playoff. Atalanta già sicura del primato

Roma, Atalanta e Fiorentina in campo questa sera per l'ultimo turno dei gironi di Europa League e Conference League. Se per i nerazzurri sarà una serata tranquilla visto che qualificazione e primato nel girone sono già sicuri, giallorossi e viola - ugualmente sicuri del pass per la prossima fase - tenteranno di evitare i rispettivi playoff.

EUROPA LEAGUE, LA ROMA PRIMA SE... La Roma parte sfavorita nell'ultima partita del gruppo G, dove lo Slavia Praga comanda con 12 punti, due in più della squadra di Mourinho. Contro lo Sheriff Tiraspol vincere, dunque, non basterà ma servirà anche che i cechi perdano contro il Servette. Con la vittoria della Roma e il pari dello Slavia, entrambe le squadre andrebbero a 13 punti ma al momento la differenza reti premia - e non di poco - la formazione di Praga: +9 contro +5. In questo caso quindi i giallorossi dovrebbero battere lo Sheriff con cinque o più gol di scarto. Con un pari romanista o una vittoria dello Slavia, Mou costretto ai playoff.

EUROPA LEAGUE, LA SITUAZIONE DELL'ATALANTA Come dicevamo, giochi fatti per l'Atalanta che si è già guadagnata il primo posto del gruppo D con 11 punti, tre in più dello Sporting Lisbona che però, anche in caso di sconfitta nerazzurra e vittoria portoghese, resterebbe secondo per gli scontri diretti (la squadra di Gasp ha vinto 2-1 in Portogallo peer poi pareggiare 1-1 a Bergamo).

LE PROBABILI FORMAZIONI DI EUROPA LEAGUE

CONFERENCE LEAGUE, LA FIORENTINA PRIMA SE... Situazione simile a quella della Roma per la Fiorentina che è qualificata ma non sicura del primo posto. Nel caso dei viola, però, la strada per il primo posto è più agevole: a quota 11 punti contro i 9 del Ferencvaros, stasera affronterà gli ungheresi sul loro campo. I conti sono presto fatti: con un pari o una vittoria, Italiano salterà i playoff. Se invece vincesse la squadra allenata da Dejan Stankovic, sarebbe l'ex Lazio e Inter a ottenere il primo posto del girone F.

I MECCANISMI DI EUROPA E CONFERENCE LEAGUE

Chi arriva primo nei gironi di Europa League è qualificato agli ottavi (7-14 marzo) della competizione; chi arriva secondo farà gli spareggi (15-22 febbraio) con le retrocesse dalla Champions League per qualificarsi agli ottavi di Europa League; chi arriva terzo retrocede e farà gli spareggi (15-22 febbraio) con le seconde della Conference League per qualificarsi agli ottavi di Conference.

Chi arriva primo nei gironi di Conference League è qualificato agli ottavi (7-14 marzo) della competizione; chi arriva secondo sfiderà nei playoff (15-22 febbraio) le retrocesse dall'Europa League per qualificarsi agli ottavi.

