Il Crystal Palace perde ricorso al Tas: retrocesso in Conference League

L'8 agosto 2025 si è svolta un'udienza di persona presso la sede del CAS a Losanna, in Svizzera. Il Panel CAS era composto dal Prof. Luigi Fumagalli in qualità di Presidente (Italia), dal Sig. Manfred P. Nan (Paesi Bassi) e Olivier Carrard (Svizzera). Dopo aver esaminato le prove, il Comitato ha rilevato che John Textor, fondatore di Eagle Football Holdings, aveva azioni del CPFC e dell'OL ed era un membro del consiglio con un'influenza decisiva su entrambi i club ora della data di valutazione della UEFA. Il Panel ha inoltre respinto l'argomentazione del CPFC secondo cui avrebbero ricevuto trattamento ingiusto rispetto al Nottingham Forest e all'OL. Il Collegio ha ritenuto che regolamenti della UEFA sono chiari e non forniscono flessibilità ai club che non rispettano la valutazione data, come sostenuto dal CPFC.