Roma, Ranieri contro Rosetti: "So che aveva mandato anche Taylor alla finale 2023"

La direzione dell'arbitro Taylor aveva fatto infuriare la Roma, in particolare per un rigore non assegnato per un fallo di mano di Fernando e una vigorosa sbracciata di Lamela a Ibanez punita solo con un giallo. Mourinho, in seguito squalificato per 4 giornate, aveva usato parole pesanti nei confronti del direttore di gara, che stava salendo sul minibus riservato ai direttori di gara, pur cercando di contenersi per evitare di incappare in pesanti sanzioni da parte della Uefa. "You're a fucking disgrace, man!", che tradotto significa: "Sei una fott… disgrazia!". Per poi aggiungere: "E Rosetti (designatore Uefa, ndr) è stato capace di dire che non è… E tu sei stato capace…". E ancora, avvicinandosi al van dove stanno salendo tutti gli arbitri: "Complimenti anche a (parola non comprensibile) della Var e a tutti voi. Congratulations!". E poi mentre si allontana: "Non hanno nemmeno vergogna sulla loro faccia…".