Roma, rabbia Ranieri contro l'arbitro: "Voleva far vincere il Porto, non si meritava il nostro saluto"

Poi rincara la dose sulla direzione di gara. "Cartellini a caso? Sì, a tutti. Per me aspettava qualcosa nell’area di rigore per far vincere la partita al Porto. Avevo chiesto ai miei di non protestare perché lui arbitra così. Otto ammoniti per noi e un espulsione. Qualcuna c’è stata, ma poi c’è altro. Non si può irretire in questa maniera - ha aggiunto Ranieri - Ho mandato via i giocatori. Non volevo che lo andassero a salutare. Non lo meritava dopo una partita così".