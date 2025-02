Atalanta, Gasperini è una furia: "Questo non è calcio, al ritorno sarà dura"

"Il calcio sta andando in una direzione non so guidata da chi - ha continuato Gasperini -. Io non conosco più le regole del calcio. Mi chiedete se è rigore? Non lo so. Oltre a saltare come i pinguini, ora correremo anche come i pinguini. Il calcio sta diventando uno sport completamente diverso da quello che è stato per secoli". "Aldilà delle polemiche ormai dobbiamo accettare queste regole che io non riconosco più - ha ribadito il tecnico della Dea -. Ormai non si sa più quando è rigore o non rigore, certamente a me non piace". "Mettetevi tutti d'accordo, anche le tv, perché poi ci si sguazza in queste cose - ha aggiunto -. Magari qualcuno dice pure che Hien ha toccato. Ormai gli arbitraggi sono completamente distanti da tutto quello che dicono anche i calciatori".