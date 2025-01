Roma, l'amarezza di Ranieri: "Siamo poco furbi e scaltri, facciamo degli errori incredibili"

Il ko in casa dell'AZ Alkmaar ha complicato, e non poco, il cammino della Roma in Europa League. I giallorossi, capaci di totalizzare 'solo' 9 punti in sette giornate, si giocheranno adesso tutto all'Olimpico contro l'Eintracht Francoforte negli ultimi 90 minuti della fase a gironi. Comunque andrà i capitolini non potranno approdare nella Top-8: "Subire un gol del genere è da non credere - l'analisi di un amareggiato Claudio Ranieri al fischio finale -. L'abbiamo preso da rimessa laterale: evidentemente siamo poco furbi e poco scaltri. Siamo autori di errori incredibili".