Europa League: avanzano Tottenham e Athletic. Rimonta clamorosa dello United col Lione

MANCHESTER UNITED-OLYMPIQUE LIONE 5-4 dts (tot. 7-6)

Non c'è nulla di semplice nella stagione del Manchester United, che va in semifinale di Europa League con un match epico: maxi-rimonta nei supplementari e 5-4 sul Lione di Fonseca. André Onana ritrova la titolarità in un Manchester United che ha perso Zirkzee, e i Red Devils la sbloccano praticamente subito. Bastano dieci minuti per colpire il Lione, con una bellissima azione manovrata: lancio dalla difesa per Bruno Fernandes, palla a Garnacho che serve Ugarte per 1-0. Da qui in poi ecco dieci minuti di furore per l'OL, che sfiora il pari con Cherki e sembra poterla riaprire. Bruno Fernandes spaventa i francesi centrando la traversa con una grande acrobazia e, nel recupero, ecco il 2-0: lancio dalla difesa di Maguire, Dalot prende posizione e beffa Lucas Perri (46' pt). Nella ripresa il Manchester United sfiora il tris con Garnacho e Onana salva su Tolisso, poi Fonseca gira il match coi cambi. Decisivo in particolare l'ingresso di Lacazette al fianco di Mikautadze, che manda in tilt la difesa dei Red Devils. Al 71' il Lione accorcia con Tolisso di testa, per poi pareggiare sei minuti dopo: Onana devia il tiro di Tagliafico, ma la palla è già oltre la linea e non serve la ribattuta di Lacazette. Siamo sul 2-2 e siamo al 77', col Lione che è in pienissima fiducia e ha una freccia sull'ala col giovane Fofana (2005). Lo United non riesce ad approfittare del rosso a Tolisso (90') e si va ai supplementari, dove succede di tutto. L'OL, in dieci, allunga con Cherki (104') e va sul 4-2: Shaw atterra Fofana, Lacazette non sbaglia al 109'. Sembra tutto finito, invece un altro rigore rimette in gioco lo United: Bruno Fernandes non sbaglia al 114' e accorcia. Nei minuti finali ecco l'apoteosi per l'Old Trafford, che assiste al 5-4 e alla vittoria dei suoi: Mainoo (119') e Maguire (121') ufficializzano la qualificazione in semifinale, contro l'Athletic Bilbao.