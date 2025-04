Europa League, Lazio fuori ai rigori: Bodo/Glimt in semifinale

LA PARTITA

A caccia della rimonta, rispetto all'andata Baroni recupera Rovella in mediana e davanti schiera Castellanos dall'inizio con Isaksen, Pedro e Zaccagni a supporto tra le linee. Dopo la buona prova sul sintetico in Norvegia, stessa formazione invece per Knutsen con Berg in regia e il tridente Blomberg-Hogh-Hauge a guidare la fase offensiva. Alto e aggressivo, in avvio il Bodo ringhia sui portatori avversari, palleggia con precisione nello stretto per vie centrali e riparte provando a complicare i piani biancocelesti. Mandas blocca un sinistro debole di Evjen, poi Marusic risolve una situazione pericolosa dopo un cross di Bjorkan e una conclusione di Hauge non sfonda. Occasioni a cui la Lazio replica alzando il baricentro, aumentando i giri sugli esterni e manovrando con più qualità e velocità in verticale. Una buona giocata di Pedro non trova compagni a centro area, poi lo spagnolo impegna Haikin e Castellanos sblocca il match di tacco su assist di Isaksen. Gol che rompe l'equilibrio e accende il match. Da una parte Blomberg non trova la porta di testa, dall'altra invece un destro di Castellanos termina alto dopo una ripartenza di Isaksen. Rapida nel recupero palla, la Lazio prende le misure al Bodo, si appoggia a Castellanos e spinge. Un altro cross di Pedro non trova compagni liberi in mezzo all'area, poi Lazzari non centra il bersaglio grosso di sinistro dal limite, Bjorkan si immola su una conclusione ravvicinata e il primo tempo si chiuse su un colpo di testa di Zaccagni che si stampa sulla traversa e su una parata di Mandas su una punizione di Berg.