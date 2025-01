Europa League, Az Alkmaar-Roma 1-0: Parrott punisce i giallorossi

Nella penultima giornata del girone di Europa League, la Roma perde 1-0 in casa dell'AZ Alkmaar e dice aritmeticamente addio all'accesso diretto agli ottavi di finale: contro l'Eintracht, nel turno conclusivo, potrà al massimo conquistare i playoff. La squadra di Ranieri, che lascia Mancini e Pellegrini in panchina, subisce gol all'80', con Parrott che entra e segna in tap-in dopo un'azione in ripartenza degli olandesi.