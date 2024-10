Roma, Juric: "Non abbiamo una mentalità vincente, voglio un'altra cattiveria"

Dopo la sconfitta con l'Inter, Ivan Juric chiede alla sua Roma un'immediata reazione a partire dalla sfida di Europa League contro la Dinamo Kiev, assolutamente da non sbagliare visto l'unico punto conquistato nelle prime due giornate. "In questo momento non abbiamo una mentalità vincente, non è una mentalità da Roma. Vedo cose positive, però a Monza poi non vinci, con l’Elfsborg neanche. Noi abbiamo tutto per lavorare bene, ci sono le condizioni - ha spiegato l'allenatore croato -. Vedendo le cose, alcune vanno molto bene, ma bisogna cambiare registro, fare belle partite ed essere contenti per un punto non va bene, già domani mi aspetto un cambiamento".