Polveriera Roma: le critiche e le voci sul ritorno di De Rossi non aiutano

Chissà quante volte Ivan Juric si è chiesto: "Ma chi me l'ha fatto fare?". I tifosi giallorossi non se la prendono con lui, visto che nel mirino c'è la società, ma la situazione non deve essere proprio idilliaca. Hai voglia a dire "Pensiamo a lavorare" quando c'è una piazza intera che vuole il ritorno di De Rossi in panchina. E, l'aspetto più grave è che ora non è solo una questione legata ai tifosi. Sono gli stessi Dan e Ryan Friedkin che starebbero ragionando su nuovi interventi drastici per far risalire la Roma.