Roma, il tweet del Salisburgo riaccende il derby

A circa 24 ore dal triplice fischio di Orsato, il derby Capitale non è ancora finito. A riaccendere la rivalità cittadina, nei minuti successivi al sorteggio degli spareggi di Europa League, ci ha pensato il Salisburgo, avversario della squadra di Mourinho il 16 e il 23 febbraio. "La nostra avversaria nel playoff di Uefa Europa League sarà il Salisburgo", ha scritto il profilo ufficiale dei giallorossi in un tweet e a scatenare la rabbia social dei tifosi della Lazio è stata la risposta del club austriaco: "In attesa di due belle partite, siamo felici di giocare con il più grande club di Roma".