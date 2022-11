Europa League: Juventus-Nantes e Salisburgo-Roma agli spareggi

A NYON

Juve e Roma hanno evitato Barcellona e Manchester United che si scontreranno nello spareggio per gli ottavi

© Getty Images L'Europa League ha definito gli accoppiamenti degli spareggi per entrare agli ottavi della competizione. La Juventus, retrocessa dalla Champions League, è stata accoppiata ai francesi del Nantes con gara d'andata in casa e ritorno in Francia. La Roma di Mourinho invece se la vedrà con il Salisburgo, squadra austriaca eliminata dal girone del Milan, con ritorno all'Olimpico. Evitate Barcellona e Manchester United che, invece, si scontreranno.

Anche in Europa League l'urna di Nyon non ha riservato cattivi accoppiamenti alle squadre italiane, almeno sulla carta. Se la Juventus ha evitato il Manchester United di Cristiano Ronaldo, la Roma non dovrà vedersela con il Barcellona. Curiosamente i due spauracchi sono stati invece accoppiati in un big match di lusso.

La Juventus di Allegri se la vedrà col Nantes, squadra di metà classifica in Ligue 1 e dal rendimento altalenante anche in Europa. La Roma invece sfiderà il Salisburgo reduce dal doppio confronto con il Milan in Champions League. Una squadra giovane e di talento da non sottovalutare per Mourinho.

GLI SPAREGGI DI EUROPA LEAGUE

Barcellona - Manchester United (16 febbraio ore 18.45)

JUVENTUS - Nantes (16 febbraio ore 21)

Sporting CP - Midtyjlland (16 febbraio ore 21)

Shakthar Donetsk - Rennes (16 febbraio ore 18.45)

Ajax - Union Berlin (16 febbraio ore 18.45)

Bayer Leverkusen - Monaco (16 febbraio ore 21)

Siviglia - PSV Eindhoven (16 febbraio ore 21)

Salisburgo - ROMA (16 febbraio ore 18.45)

LE DATE DELL'EUROPA LEAGUE

Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2023

Quarti di finale: 13 e 20 aprile 2023

Semifinali: 11 e 18 maggio 2023

Finale: 31 maggio 2023 alla Puskás Aréna di Budapest (Ungheria)