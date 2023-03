Roma-Feyenoord, trasferta vietata per i tifosi olandesi

EUROPA LEAGUE

Arrivata la decisione del Viminale per i quarti di Europa League, ma l'allarme in città resta alto

Era nell’aria da giorni, ma ora è deciso e a breve arriverà anche la comunicazione ufficiale del Viminale. Roma–Feyenoord, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e in programma giovedì 20 aprile, sarà vietata ai tifosi olandesi e non saranno messi in vendita i biglietti. Tutto questo nel ricordo di quanto accade nel 2015, quando gli stessi ultras olandesi danneggiarono pesantemente la fontana della Barcaccia a piazza Navona. In città resta comunque alto l’allarme per il pericolo che la frangia violenta dei tifosi del Feyenoord possa sbarcare egualmente a Roma, sulla scia di quanto accaduto con i sostenitori dell’Eintracht che si erano trovati nella stessa situazione a Napoli per il ritorno di Champions.

La decisione arriva direttamente dal Ministero dell’Interno e nasce, oltre che dai precedenti, anche dai tanti segnali di preoccupazione giunti in questi giorni, tra cui per esempio il gemellaggio tra gli ultras del Feyenoord e quelli del Napoli. Per ora, invece, nessun divieto di trasferta per i tifosi giallorossi per la trasferta di Rotterdam della settimana precedente (13 aprile).

Prima delle decisione del Viminale il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, aveva parlato così sulle frequenze di Radio24 della possibilità di vietare la trasferta nella Capitale dei tifosi del Feyenoord: "C'è preoccupazione per l'arrivo dei tifosi del Feyenoord. Saremo inoltre alla vigilia dell'ispezione del Bie per Expo. Per questo ho raccomandato la massima attenzione e il ministro Piantedosi mi ha garantito pieno impegno e mi risulta anche l'orientamento a vietare la trasferta. Poi c'è sempre chi arriva lo stesso, ma sono di meno e vanno isolati e controllati tutti. Questo è quello che auspichiamo: massimo impegno per evitare danni alla città. Sono fiducioso perché la prefettura mi ha garantito il suo impegno. Non esiste una soluzione ottimale, il divieto di trasferta è una misura estrema se è comprovato il rischio e il pericolo. Non dovrebbe essere norma ma in questa circostanza ci sono le ragioni per questo orientamento".

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, molti tifosi olandesi starebbero già prenotando i pacchetti con aerei, treni e hotel nella Capitale per la gara contro i giallorossi, ai quali aggiungere eventualmente i biglietti per la partita. Appare difficile che rinuncino alla trasferta, proprio come hanno fatto gli ultrà dell’Eintracht Francoforte che si sono poi scontrati con i napoletani nel centro della città.

Vedi anche Calcio Plusvalenze, procura di Roma apre fascicolo sullo scambio Spinazzola-Pellegrini