Roma, Gualtieri: "Feyenoord? Chiesto misure severe, valutare il divieto di trasferta"

ROMA

Il sindaco della capitale in vista del match di Europa League tra gli olandesi e i giallorossi: "Ci sono precedenti negativi, ho già parlato con Piantedosi"

Continua a suscitare grande preoccupazione la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Feyenoord, in programma all'Olimpico il 20 aprile. A parlarne è stato il sindaco della capitale, Roberto Gualtieri: "Per il Feyenoord abbiamo precedenti negativi e poi all'indomani della partita arriveranno gli ispettori del Bie (il Bureau International des Expositions, ndr) per valutare la credibilità della candidatura di Roma a Expo 2030, quindi dobbiamo prevenire incidenti di qualsiasi tipo - le sue parole a Radio Romanista -. Bisogna avere una particolare attenzione".

Gualtieri ha poi spiegato di aver già parlato con il ministero dell'Interno: "Ho chiamato il ministro Piantedosi e gli ho chiesto di valutare le misure più severe e rigorose per tutelare Roma due volte: come patrimonio artistico e come candidata all'Expo. Seguiremo con grande attenzione le misure che saranno prese, e abbiamo chiesto di valutare anche il divieto di trasferta".

Subito dopo il sorteggio di Nyon i tifosi del Feyenoord si erano scatenati sui social, minacciando di devastare la città come avevano già fatto nel 2015, quando in occasione di una gara valida per i sedicesimi di Europa League danneggiarono la Fontana della Barcaccia di piazza di Spagna, opera del Bernini.

