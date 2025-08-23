Logo SportMediaset
Lutto nel calcio: morto Sidio Corradi, leggenda del Genoa

23 Ago 2025 - 10:37
Sidio Corradi il 29 aprile 2024 al Ferraris © Getty Images

E' scomparso all'età di 80 anni Sidio Corradi, che dal 1970 al 1976 ha vestito la maglia del Genoa ottenendo una storica doppia promozione dalla Serie C alla Serie A. Corradi è anche stato campione d'Italia con il Bologna nel 1964, pur avendo collezionato una sola presenza in quella stagione. Dopo il ritiro dal calcio giocato, ha svolto diversi ruoli all'interno delle giovanili del Genoa. Il club ligure lo aveva omaggiato appena un anno fa, nell'aprile del 2024, facendolo scendere in campo al Ferraris e regalandogli una maglia celebrativa. 

