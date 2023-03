I tifosi del Feyenoord minacciano Roma: "Devasteremo ancora la città"

DOPO IL PRECEDENTE DEL 2015

Il sorteggio con gli olandesi in Europa League riporta alla luce la violenza di otto anni fa

Con ancora negli occhi le terribili immagini di Napoli messa a ferro e fuoco dai tifosi dell'Eintracht Francoforte, il sorteggio di Europa League che accoppia Roma e Feyenoord non può non preoccupare visto il precedente del 2015, quando i teppisti olandesi hanno danneggiato seriamente la Fontana della Barcaccia in Piazza Navona, uno dei monumenti più importanti della Capitale. La preoccupazione ha spinto il sindaco Gualtieri a chiedere al ministro Piantedosi di vietare la trasferta ai tifosi ospiti.

Secondo quanto riporta l'edizione romana di 'Repubblica', già poco dopo il sorteggio di Nyon, frange estreme del tifo di Rotterdam hanno invaso i social, lanciando messaggi preoccupanti: "Andiamo a vendicarci, distruggeremo Roma", "Demoliremo la fontana", "L’avete ricostruita, la romperemo ancora", con i tifosi giallorossi che rispondono: "Vi faremo correre come ratti" o con l'iconico: "Se ritoccate la fontana, ve sgaramo". Non certo il clima migliore, insomma, per avvicinarsi al match di Europa League.