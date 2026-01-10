Lecce, Di Francesco: "Col Parma scontro diretto, Camarda e Veiga da valutare"

Out Berisha, Fruchtl e Morente per il Lecce, mentre altri giocatori non sono al meglio: "Camarda ha avuto qualche problema, anche Veiga è da valutare. Coulibaly dovrebbe tornare in serata, vedremo se riusciremo a portarlo anche solo in panchina. La stanchezza si fa sentire, ma non andremo a snaturare la squadra. I nuovi acquisti? Fofana è un giocatore fisico, ma deve adattarsi a questo campionato. Gandelman l'ho visionato di più, lo seguivamo da tempo, è un buon incursore. Domani partirà dalla panchina e potrà essere utilizzato".