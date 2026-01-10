Lecce, Di Francesco: "Con Parma gara importante ma non decisiva"

Torna a parlare Eusebio Di Francesco. Smaltito lo stop forzato di due turni inflitto dal giudice sportivo, coinciso anche con il silenzio voluto prima e dopo le gare, il tecnico del Lecce guida i suoi dalla panchina e parla alla vigilia di campionato. Alle porte la gara casalinga contro Parma, prima del girone di ritorno (da recuperare per i giallorossi la sfida contro l'Inter) e match delicato in chiave salvezza. A Parma arrivò la prima vittoria del campionato: "Noi abbiamo cambiato meno di loro, siamo lì, è uno scontro diretto, lo dimostrano i punti - dice Di Francesco -. Sarà una gara aperta, importante ma non decisiva. Quella di domani è tra le gare più importanti di gennaio, ma ce ne saranno altre: e siamo consapevoli dell'importanza della gara". Parma prima gara di un trittico settimanale (mercoledì l'Inter, domenica il Milan), con il fattore stanchezza incognita importante. "Può incidere ma non possiamo snaturare la squadra, ci sono giocatori che giocheranno la terza partita", ammette il tecnico, che si sbottona anche su eventuali scelte di uomini. "Sugli esterni giocheranno o Pierotti o N'Dri dall'inizio e o Banda o Sottil. Camarda ha avuto un problemino, valuteremo domattina le sue condizioni. Solo lui e Danilo Veiga hanno qualche problema". Infine un passaggio sul mercato, che ha già registrato due nuovi ingressi in maglia giallorossa. "Il mercato mi ha insegnato da allenatore che può succedere di tutto, a Lecce come in tutte le squadre, ma intendo intervenire poco sul mercato, ed ognuno deve rispettare i propri ruoli. Fofana è un giocatore fisico, va valutato e dovrà seguire un percorso. Gandelman l'ho seguito con attenzione, ha delle caratteristiche d'incursore, ha ottimi tempi d'inserimento. Domani verrà in panchina e potrà essere anche utilizzato".