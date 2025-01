Ranieri: "Roma favorita? Quando sono arrivato, tutti avevano paura della retrocessione"

Grandi elogi per Hummels. "Guardo il calcio come lo vedo io. Ci sono giocatori abituati a giocare in quei ruoli. Poi Hummels è un giocatore immenso, di grande intelligenza. Lasciamo stare il giocatore, voglio parlare dell’uomo, che è un punto di riferimento per tutti i compagni. Io gli ho detto che deve restare qua perché il prossimo anno deve guidare i ragazzi. Come si allena lui è troppo importante. Oggi ho detto ai ragazzi che il corpo è la loro azienda e di guardare Hummels che continua a guadagnare (ride, ndr)”.