Europa League: Roma-Eintracht 2-0, ai playoff una tra Porto e Ferencvaros

Ekitike 5 - Sedici gol in stagione, ma stasera contro Hummels non c'è trippa per gatti. Ha una sola occasione quando riesce a saltare Svilar in uscita, ma il portiere recupera e salva.

Tuta 4,5 - Sempre protagonista negativo nella sua area: su Angelino non riesce a respingere sulla linea di porta (anche se era difficile), poi è sfortunato con Shomurodov, quando in scivolata ridà il pallone all'uzbeko per il raddoppio che chiude il match.