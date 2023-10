Mou e Gasp per vincere il girone, Italiano per restare in corsa

LA SERATA DI COPPE

Roma e Atalanta in Europa League contro Slavia Praga e Sturm Graz, Fiorentina in Conference contro i serbi del Cukaricki

© Getty Images Anche se Mourinho si è preso i titoli dei giornali per le dichiarazioni in vista della partita di San Siro con l’Inter, è perfettamente consapevole dell'importanza del match di stasera all'Olimpico contro lo Slavia Praga, in testa al girone a punteggio pieno insieme ai giallorossi. La partita vale per la testa del gruppo, visto che fallire il passaggio del turno sembra davvero complicato per entrambe. L'Atalanta sta messa perfino meglio: due partite, due vittorie, ma sola in testa. Stasera va in Austria contro lo Sturm Graz, staccato comunque di tre punti. Con un pari resterebbe in testa da sola.

L'Europa League regala due match non semplicissimi alle italiane. A Roma, oltre alla suggestione della replica dell'incredibile partita di ritorno di Coppa Uefa del 1996, c'è da restare concentrati sullo Slavia senza pensare all'Inter e ai fischietti che aspetteranno Lukaku. Il belga, intanto, scalda i motori sempre senza il suo partner designato, Dybala. La coppia con Belotti non brilla in fantasia ma regala peso e forza all'attacco. Gli avversari, comunque, sono organizzatissimi. Trpisovsky, l'allenatore dei cechi, è molto preparato e sa gestire al meglio le due fasi, in un sistema di gioco che prevede tre difensori e due trequartisti dietro alla punta centrale.

L'Atalanta va in trasferta a Graz e Gasperini ha già detto di temere gli austriaci perché in casa danno il meglio: "gioco offensivo, qualità, ritmi alti". Quello che di solito mettono in campo i bergamaschi. Vietato pensare al turnover, resta da capire chi sarà scelto per formare il terzetto offensivo con Scamacca e Lookman. Koopmeiners è recuperato ma non ancora al 100%. Potrebbe giocare uno tra Pasalic e De Ketelaere.

In Conference League la Fiorentina ha un risultato obbligato in casa contro i serbi del Cukaricki: la vittoria. La classifica li vede staccati di due punti dalle capolista Ferencvaros e Genk, mentre gli avversari di stasera sono ultimi a zero punti. Non un impegno proibitivo, insomma, per la squadra di Italiano, che però deve trovare i gol degli attaccanti. Il Cukaricki sembra il test migliore per risolvere i problemi in fase realizzativa. Ikoné, Barak e Kouamé dovrebbero agire alle spalle di Beltran. Si punta sul turnover anche per dare minuti all'argentino al centro dell'attacco.