Europa League: Onana fa sfumare la vittoria dello United, pari del Tottenham

GLASGOW RANGERS-ATHLETIC BILBAO 0-0

I Rangers evitano lo scenario capitato alla Roma, col crollo dopo l'espulsione iniziale: impresa e 0-0 contro l'Athletic Bilbao. La gara subisce subito una svolta, quando Propper commette un fallaccio all'11': lo stesso minuto del rosso di Hummels genera l'espulsione, dopo revisione al Var, dell'olandese. Nico Williams prova subito ad approfittarne, ma i baschi non sfondano e i Rangers si riorganizzano. Ottima la prestazione degli scozzesi in dieci, col forte supporto di Ibrox e la rete sfiorata da Dessers: è 0-0 al riposo. Nella ripresa l'Athletic chiede un rigore e poi spreca una clamorosa chance con Sannadi, prima del lungo stop. Brutto scontro e colpo alla testa per Rice, che resta a terra cinque minuti prima di uscire in barella rassicurando tutti. Neanche questo colpo scioglie la solidità dei Rangers, che rischiano grosso a dieci minuti dal termine. La rete del vantaggio di Berenguer viene annullata per il suo offside, ma rivedendo tutto emerge un rigore causato da Sterling: tocco di mani e sul dischetto va l'ex Toro, che viene ipnotizzato da Kelly. Si resta dunque sullo 0-0, che resiste anche nei dodici minuti di recupero. I Rangers, in nove per l'infortunio a Sterling (a cambi finiti), chiudono addirittura in attacco e cercando il vantaggio. Pari meritato e capolavoro di Barry Ferguson, coi Rangers che non arrivano al San Mames in svantaggio. Ibrox esulta per un bellissimo 0-0.