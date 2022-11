Lazio, Sarri dopo il Feyenoord: "La squadra non mi ha deluso"

QUI LAZIO

Le parole del tecnico biancoceleste dopo la sconfitta al De Kuip: "Dovevamo sfruttare le occasioni"

© Getty Images La Lazio di Sarri è uscita sconfitta dalla trasferta contro il Feyenoord, salutando l'Europa League e andandosi a giocare lo spareggio in Conference League. "L'atteggiamento è stato buono per tutta la partita - ha commentato il tecnico a fine gara -, forse avremmo dovuto soffrire un po' di più in alcuni momenti, ma abbiamo concesso poco al Feyenoord". La Lazio ha creato delle occasioni: "La nostra responsabilità è non aver finalizzato le 4-5 chances che abbiamo avuto, poi siamo stati puniti".

La squadra biancoceleste saluta la competizione e ora in campionato ci sarà il derby contro la Roma: "Ho visto una squadra viva e determinata, a tratti abbiamo anche fatto un buon calcio e non meritavamo questa sconfitta. I ragazzi in ogni caso non mi hanno deluso".

La Lazio ha chiuso il girone a otto punti come tutte le altre squadre: "Abbiamo sbagliato solo la partita col Midtyjlland, ma in Europa non ci si può permettere nemmeno questo lusso a differenza di quanto si può fare in un campionato lungo".

Ora testa alla Roma: "Bisogna stare calmi e analizzare seriamente la partita - ha concluso Sarri -, preparando la prossima senza colpevolizzare nessuno. La Lazio di Rotterdam mi è piaciuta in un clima caldissimo".