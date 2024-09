Lazio, Baroni: "Queste gare ti aiutano a crescere, spazio a chi ha giocato meno"

VERSO DINAMO KIEV-LAZIO

Il tecnico biancoceleste alla vigilia della sfida di Europa League contro la Dinamo Kiev: "In porta gioca Provedel, Castellanos disponibile ma..."

"Ci servono partite così importanti per crescere da tutti i punti di vista". Il tecnico della Lazio Marco Baroni presenta così la sfida di mercoledì sera sul neutro di Amburgo contro la Dinamo Kiev, che segna il debutto dei biancocelesti nella nuova Europa League. "Il format è interessante e bello e la competizione è prestigiosa - ha proseguito alla vigilia - Abbiamo un avversario complicato. È un'occasione per qualcuno che ha giocato un po' meno, ma io considero tutti titolari. Da questo punto di vista so che ci sarà il massimo apporto prestazionale sia della squadra che dei singoli giocatori".

"Non è d'intralcio, ma un'opportunità per i ragazzi giovani e anche per quelli meno giovani. Sono gare che ti danno spessore quindi ben vengano". Sul dualismo tra Provedel e Mandas: "Il ruolo del portiere è particolare, Mandas è un valore importante per la società, è giovane e sta facendo bene, ci sarà occasione per lui ma domani quasi sicuramente giocherà Provedel". Sulle condizioni di Castellanos: "Taty per noi è fondamentale. "Lui vorrebbe essere in campo, abbiamo parlato questa mattina. Sta meglio, ma viene da 5 giorni senza allenamento è disponibile ma vediamo a gara in corso".