Serie A, Fiorentina-Lazio 2-1: Gudmundsson firma la rimonta dal dischetto

FIORENTINA-LAZIO 2-1

Al Franchi Gila sblocca la gara di testa, poi l'islandese entra nella ripresa e ribalta il risultato con due rigori: prima vittoria della Viola

Fiorentina, Gudmundsson ribalta la Lazio















































Prima vittoria stagionale per la Fiorentina in campionato. Nella quinta giornata di Serie A la squadra di Palladino batte 2-1 la Lazio in rimonta e dopo tre pareggi e una sconfitta si porta a quota sei punti. Al Franchi gara vivace e tante occasioni. Nel primo tempo Provedel devia sul palo una conclusione di Colpani e De Gea disinnesca tre situazioni pericolose prima di arrendersi a un'incornata vincente di Gila (41'). Nella ripresa poi entra Gudmundsson (49') e l'islandese ribalta il risultato con due rigori (49' e 90') alla prima uscita davanti ai suoi nuovi tifosi. Nel finale anche una traversa di Guendouzi.

LA PARTITA

Ancora a secco di vittorie, contro la Lazio Palladino conferma Kean al centro dell'attacco, piazza Mandragora e Cataldi in mediana alle spalle del tandem Colpani-Bove e rimanda l'esordio di Gudmundsson sulla trequarti. Senza Castellanos, al Franchi Baroni invece schiera a sorpresa l'ex Castrovilli in regia e davanti si affida a Noslin supportato tra le linee da Isaksen, Dia e Zaccagni. Scelte che ribadiscono il coraggio dei due tecnici e la voglia di entrambe le squadre di giocarsi il match a viso aperto. A buon ritmo, in avvio è Lazio a prendere in mano il possesso manovrando con tanti uomini e spingendo sugli esterni. Ma è la Fiorentina a rendersi subito pericolosa con Colpani. Pescato in area da Kean dopo un recupero di Cataldi su Dia, l'ex Monza batte a colpo sicuro di destro, ma Provedel devia la sua conclusione sul palo. Lampo che allunga un po' le squadre e accende il match. Da una parte una punizione di Tavares termina alta, poi De Gea blinda la porta sui tentativi di Zaccagni, Gila e Dia. Dall'altra invece Bove non centra il bersaglio grosso di testa, Mandragora sbaglia mira di sinistro dal limite e Kean sfiora il gol di destro su perfetto assist di Dodò. Occasioni che tengono viva la gara, aprono gli spazi e portano al vantaggio biancoceleste. A rompere l'equilibrio, sugli sviluppi di un calcio piazzato di Tavares, ci pensa Gila di testa. Incornata che sblocca il match e manda la Lazio in vantaggio negli spogliatoi.

La ripresa inizia con gli ingressi di Ranieri e Gudmundsson al posto di Biraghi e Martinez Quarta e col passaggio della Viola al 4-4-2. Mosse che alzano il baricentro degli uomini di Palladino e cambiano faccia alla Fiorentina. Più dinamici e aggressivi, i padroni di casa cambiano passo in fase offensiva e pareggiano subito i conti dal dischetto con Gudmundsson, furbo a procurarsi il rigore su Guendouzi e freddo davanti a Provedel dagli 11 metri. Gol che punisce un avvio di secondo tempo distratto dei biancoelesti e rimette tutto in equilibrio. Più ordinata e propositiva, dopo il pari la Viola tiene meglio il campo e alza il ritmo. La Lazio invece serra le line e gioca solo di rimessa. Un tiro al volo di Gudmundsson termina alto, poi Baroni getta nella mischia Rovella, Tchaouna, Pedro e Marusic al posto di Castrovilli, Isaksen, Dia e Lazzari. Da una parte Dodò sbroglia una situazione pericolosa e Ranieri blocca un'incursione di Tavares, dall'altra invece tocca a Guendouzi liberare su un cross insidioso del nuovo entrato Kouamé e Kean si divora una grande occasione di testa. Guizzi che con le squadre spaccate portano al finale tra giocate individuali e continui capovolgimenti di fronte. Alta e in pressione, la Viola spinge con Dodò e Kouamé. Un po' sulle gambe la Lazio invece fatica a costruire con lucidità, si appoggia a Pedro e cerca Noslin in profondità. Colpani ci prova di sinistro dal limite, poi lascia il posto a Ikoné. Sugli sviluppi di un corner la traversa salva De Gea dopo una girata di testa di Guendouzi, poi a cavallo del recupero arriva l'episodio che decide la gara. Tavares colpisce Dodò sulla linea di fondo e Gudmundsson ribalta il risultato ancora dal dischetto presentandosi alla grande al suo nuovo pubblico. La Viola rialza la testa e piazza il primo squillo, la Lazio invece mastica amaro.



LE PAGELLE

Gudmundsson 7: entra nella ripresa e la Fiorentina cambia subito faccia. Si procura e realizza il rigore del pareggio, poi firma ancora dagli 11 metri con freddezza la rete che ribalta il risultato al 90'. Impatto devastante sul match e ottimo modo per presentarsi ai tifosi viola

Kean 6,5: in fiducia, si muove bene e dà fisicità al centro dell'attacco viola. Nel primo tempo serve una gran palla a Colpani, poi sfiora il gol con una bella girata fuori di poco. Nella ripresa si divora una grande occasione di testa su perfetto assit di Dodò, ma continua a lottare e a rendersi pericoloso

De Gea 6,5: nel primo tempo dice no alla Lazio per tre volte, poi deve arrendersi alla zuccata ravvicinata di Gila. Attento anche nella ripresa su un paio di conclusioni

Colpani 5,5: troppo lontano da Kean, fatica a inventare e a fare la differenza con le sue giocate tra le linee. Nel primo tempo si fa ipnotizzare da Provedel e non concretizza una grande occasione. Leggermente meglio nella ripresa, ma non fa male

Gila 6: tiene bene in marcatura e svetta nel gioco aereo sui calci piazzati. Stappa il match anticipando Comuzzo e battendo De Gea con un'incornata precisa

Noslin 5: Comuzzo lo marca stretto e non riesce a liberarsi per farsi trovare libero dai compagni e per andare alla conclusione. Meno feroce e dinamico di Castellanos nell'aggredire la profondità e a puntare la porta

Zaccagni 5,5: parte bene e spinge confezionando un paio di occasioni pericolose, poi nel secondo tempo cala e Dodò lo mette in difficoltà con le sue incursioni



IL TABELLINO

FIORENTINA-LAZIO 2-1

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta (1' st Gudmundsson), Comuzzo, Biraghi (1' st Ranieri); Dodo, Mandragora (20' st Kouamé), Cataldi (38' st Adli), Gosens; Bove, Colpani (36' st Ikoné); Kean.

A disp.: Terracciano, Martinelli, Kayode, Parisi, Riconsolidar, Sottil, Beltran. All.: Palladino

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari (24' st Marusic), Patric, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Castrovilli (16' st Rovella); Isaksen (16' st Tchaouna), Dia (24' st Pedro), Zaccagni; Noslin.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Romagnoli, Vecino, Dele-Bashiru. All.: Baroni

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 41' Gila (L), 4' st rig. Gudmundsson (F), 44' st rig. Gudmundsson (F)

Ammoniti: Gosens, Biraghi (F); Isaksen, Patric, Tavares (L)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

• Prima di Gudmundsson, l’ultimo giocatore della Fiorentina a realizzare una doppietta su rigore in Serie A era stato Dusan Vlahovic l’11 settembre 2021 contro l’Atalanta.

• Albert Gudmundsson è il primo giocatore della Fiorentina a segnare una doppietta all'esordio coi Viola in Serie A dai tempi di Luis Muriel, che ci riuscì nel gennaio 2019 (due gol vs la Sampdoria).

• Raffaele Palladino ha superato i 100 punti (102 in totale) da allenatore in Serie A.

• Seconda doppietta in Serie A per Albert Gudmundsson: la prima a Udine l’1 ottobre 2023 con la maglia del Genoa.

• Era dall’11 settembre 2021 contro l’Atalanta che la Fiorentina non riceveva (e trasformava) due rigori nello stesso match di Serie A.

• Era dal 20 novembre 2021 contro la Juventus che la Lazio non riceveva due rigori contro nello stesso match di Serie A.

• Era da novembre 2023 che la Lazio non perdeva due match in trasferta di fila in Serie A.

• Prima di Gudmundsson, l’ultimo giocatore della Fiorentina a realizzare una doppietta da subentrato in Serie A era stato Nico Gonzalez (aprile 2024 contro il Sassuolo).

• Albert Gudmundsson ha trasformato 6 dei 7 rigori calciati in Serie A: è il primo islandese a segnare un gol nel massimo campionato con la maglia della Fiorentina.

• Primo gol in Serie A per Gila, nella sua presenza numero 27.

• Nuno Tavares conta 3 assist in questa Serie A: nessun difensore dei maggiori cinque tornei europei 2024/25 ha fatto meglio del terzino della Lazio (3 anche Óscar Mingueza del Celta Vigo).

• L’ultimo gol della Lazio con assist di un difensore per gol di un difensore risaliva al 5 gennaio 2013: Biava per Konko in Lazio-Cagliari.

• Terzo gol subito dalla Fiorentina di testa in questo campionato, solo il Lecce (4) ha fatto peggio finora.

• La Fiorentina è la squadra che ha subito più gol nel primo tempo (7) in questo campionato.

• Mattéo Guendouzi con quella di oggi totalizza 200 presenze nei cinque maggiori campionati europei, 38 di queste in Serie A.