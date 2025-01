Lazio, Baroni affronta l'emergenza: "Col Braga siamo contati, ma serve una partita vera"

In questa stagione si sta consacrando la crescita di Marco Baroni in panchina: "Chi è ambizioso come me in questo mestiere deve porsi l'obiettivo minimo di superare i propri limiti sempre. Non sono contento per quanto è accaduto domenica, ma accetto le critiche e mi assumo le responsabilità, ma diverse scelte le rifarei perché ci hanno portato a fare bene in Europa. La Fiorentina in quella partita ha fatto poco e ha raccolto tutto, mentre noi non ci siamo riusciti nonostante una produzione offensiva buona. Ridurremo i pochi errori che facciamo".