Juve, Di Maria: "Sapevo di poter dare di più, ora farò il mio meglio per questa maglia"

IL PROTAGONISTA

L'argentino dopo la tripletta al Nantes: "Ci ho messo del tempo a ritrovare la forma, ora sono contento"

© ansa Un gol da vedere e rivedere. Anche Max Allegri dalla panchina ha applaudito la giocata del suo campione con un'espressione di evidente apprezzamento. Contro il Nantes, nel ritorno dei playoff di Europa League, arriva l'ennesima conferma: Angel Di Maria si è preso la Juve dopo una prima parte di stagione costellata da infortuni e ricadute. Una tripletta, conclusioni da fuori, cross tagliati e imbucate pericolose, l'argentino campione del mondo ha messo lo zampino in tutte le azioni offensive dei bianconeri, trascinandoli agli ottavi di finale. "Sono davvero contento di aver concretizzato il lavoro della squadra, abbiamo fatto un'ottima gara, con la mentalità giusta. Per noi l'Europa League è importantissima", ha detto il Fideo a fine gara.

"Aspettavo da tantissimo una serata così con la maglia della Juve - ha proseguito Di Maria - Sono riuscito ad alzare il livello, le mie qualità sono lì e ho provato ad aiutare la squadra. Sono contento per i tre gol, per la partita e siamo agli ottavi di finale. Gli infortuni? Sono arrivate anche delle critiche. Sapevo che avrei potuto dare di più. Ci ho messo del tempo a ritrovare la forma, in un mese due ricadute e a livello mentale non è stato facile. Non sono riuscito a dare quello che volevo. Ma sono contento di essere qui e sto facendo il mio meglio per questa maglia".