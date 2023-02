Europa League, Nantes-Juventus 0-3: tris Di Maria e bianconeri agli ottavi

NANTES-JUVE 0-3

Allo stadio della Beaujoire il "Fideo" incanta e decide la gara con una grande tripletta

Juve, Di Maria travolge il Nantes

















Missione compiuta per la Juve in Europa League. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno dei playoff la squadra di Allegri batte 3-0 il Nantes e conquista il pass per gli ottavi. Allo stadio della Beaujoire è Di Maria il grande protagonista della serata con una tripletta show. In stato di grazia, nel primo tempo il "Fideo" sblocca subito la gara con una magia a giro di sinistro (5'), poi procura l'espulsione di Pallois e raddoppia i conti dal dischetto (20'). Nella ripresa l'argentino va a segno anche di testa e firma il tris (78') che chiude la gara.

LA PARTITA

Tre gol e ottavi in tasca. La Juve archivia la pratica Nantes grazie a un super Di Maria e resta in corsa in Europa League. In Francia bottino pieno per i bianconeri, che allo stadio della Beaujoire ci impiegano venti minuti a indirizzare la gara con due gol del Fideo. Il primo è una magia pura, il secondo invece un mix di qualità, astuzia e freddezza che costa anche il cartellino rosso a Pallois e rende tutto più facile per gli uomini di Allegri, che nella ripresa chiudono il discorso ancora con un altro guizzo del campione argentino. Una prestazione brillante e concreta, costruita sulla solidità difensiva, giocata con la giusta cattiveria e precisione in mediana e decisa dalla classe di Di Maria negli ultimi trenta metri. Un tris cruciale non solo per il passaggio del turno, ma anche per dare più certezze e fiducia a un gruppo che in Europa League, giocando a certi livelli, può far bene e puntare in alto.

Senza Chiesa, allo stadio della Beaujoire per il secondo round col Nantes Allegri lascia Vlahovic in panchina e si affida a un 3-5-2 corto e compatto con Kean e Di Maria in attacco e De Sciglio e Kostic sugli esterni. Dopo l'1-1 strappato a Torino, Kombouaré invece mescola un po' le carte rispetto all'andata e davanti piazza Delort insieme a Blas e Simon. Scelte che da una parte danno più solidità in mediana e verticalità all'attacco bianconero e dall'altra più spinta e soluzioni offensive ai francesi. A buon ritmo in avvio è il Nantes a prendere in mano il possesso e ad attaccare con tanti uomini. La pressione francese però si scontra subito con la classe di Di Maria. Servito tra le linee da Fagioli sulla destra, il Fideo si aggiusta la palla e beffa Lafont con una magia a giro di sinistro. Gol che gela lo stadio della Beaujoire e segna il match. A caccia del pareggio, il Nantes prova a reagire e spinge. La Juve invece arretra, difende con ordine e gioca di rimessa. Un sinistro di Blass finisce sull'esterno della rete di Szczesny, poi sale ancora in cattedra Di Maria. Carico e ispirato, l'argentino inventa di tacco in area e raddoppia i conti dal dischetto per un tocco di mano di Pallois che costa anche il cartellino rosso al difensore del Nantes. Un uno-due devastante che concretizza il divario tecnico e indirizza la gara sui binari bianconeri. In superiorità, la banda di Allegri si affida al possesso e lascia a Di Maria le chiavi dell'attacco. La Font vola su un tentativo del Fideo, poi Rabiot non centra la porta di testa su un'altra invenzione dell'argentino, Locatelli sfiora il tris dal limite e il primo tempo si chiude su un sinistro di Kostic che si stampa sul palo.

La ripresa inizia con gli ingressi in campo di Ganago e Moutoussamy, ma è sempre la Juve a fare la gara con Di Maria a dirigere l'orchestra. Sempre bravo ad agire tra le linee, il Fideo impegna Lafont, poi il portiere del Nantes deve ripetersi su un sinistro al volo di Kostic. In controllo, la Juve abbassa i giri e prova a gestire la gara affidandosi al palleggio prolungato e ai cambi. Fagioli ci prova centralmente, ma non sfonda. Poi Rabiot spedisce alto di testa, Kean non riesce a concludere una buona azione, Lafont mura un destro a botta sicura di Cuadrado e Vlahovic spedisce largo dal limite. Occasioni che non cambiano il risultato, ma tengono il Nantes lontano da Szczesny. A caccia di una scossa, Kombouaré fa entrare Guessand e Mohamed e va all-in. Ma è ancora la Juve ad andare vicina al gol con Alex Sandro e a rendersi pericolosa con Cuadrado. In pressione, i bianconeri attaccano con tanti uomini e arrotondano il risultato ancora con Di Maria, pronto a deviare la palla in rete di testa dopo una grande parata di Lafont su Alex Sandro. Gol che certifica la grande serata del Fideo e chiude il match. Nel finale, infatti, c'è spazio solo per un paio di parate di Szczesny e per gli applausi dei tifosi bianconeri. La Juve si gode un super Di Maria e vola agli ottavi.



LE PAGELLE

Di Maria 8: inventa calcio e delizia col suo sinistro. Sblocca il match con una magia, poi si procura e trasforma il rigore che mette il risultato al sicuro provocando anche l'espulsione di Pallois. Firma anche il tris di testa. Un gigante in Europa League

Fagioli 7: quantità e qualità. Agisce in mediana senza strafare ma con pulizia e idee chiare. Il primo gol arriva da un suo prezioso recupero palla, poi tanto lavoro per la squadra a dare equilibrio

Kean 5: troppo statico al centro dell'attacco. Non allunga la squadra, sbaglia molti stop facili e non tiene palla. Tanta fisicità, forse troppa, ma pochissima tecnica

Chirivella 5: Di Maria agisce dalla sua parte e non lo vede mai. Dopo l'espulsione di Pallois, Kombouaré lo sostituisce e non la prende bene

Pallois 5: insieme a Chirivella va in tilt sulle invenzioni di Di Maria. Il tocco di mano in area sul colpo di tacco del Fideo è pesantissimo: rosso e raddoppio bianconero

Blas 6,5: ha gamba e tecnica per tenere impegnata la retroguardia bianconera. Da solo però non basta per sfondare



IL TABELLINO

NANTES-JUVE 0-3

Nantes (4-3-3): Lafont 6,5; Centonze 5, Castelletto 5,5, Girotto 5,5, Pallois 5; Sissoko 5 (1' st Moutoussamy 5,5), Chirivella 5 (24' Traore 5,5), Mollet 5,5 (27' st Guessand 5); Blas 6,5, Delort 5 (1' st Ganago 5,5), Simon 5,5 (27' st Mohamed 6).

A disp.: Deschamps, Coco, Doucet, Corchia. All.: Kombouaré 5

Juventus (3-5-2): Szczesny 6,5; Danilo 6,5 (37' st Bonucci sv), Bremer 6, Alex Sandro 6,5; De Sciglio 6,5 (19' st Cuadrado 6,5), Fagioli 7, Locatelli 6,5, Rabiot 6, Kostic 6,5 (37' st Iling-Junior sv); Di Maria 8 (37' st Paredes sv), Kean 5 (19' st Vlahovic 6).

A disp.: Pinsoglio, Perin, Gatti, Rugani, Barrenechea, Soulé, . All.: Allegri 7

Arbitro: José María Sánchez (Spa)

Marcatori: 5' Di Maria (J), 20' rig. Di Maria (J), 33' st Di Maria (J)

Ammoniti: Traore, Lafont (N); Cuadrado (J)

Espulsi: 18' Pallois (N) - interruzione chiara occasione da gol