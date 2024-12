Europa League, Roma-Braga 3-0: tris firmato Pellegrini, Abdulhamid ed Hermoso

LA PARTITA

Reduce dal poker rifilato al Lecce che ha interrotto la lunga striscia senza vittorie, contro il Braga Ranieri deve fare a meno di Paredes e mescola un po' le carte piazzando Abdulhamid a destra e schierando Pellegrini a sorpresa insieme a Soulé alle spalle di Dybala. Dopo il tris all'Hoffeinheim, Carvalhal invece tiene Zalazar in panchina e conferma il 38enne Joao Moutinho in mediana e Horta in attacco. Scelte che in avvio tra errori di misura in impostazione e pochi guizzi nell'uno contro uno concedono poco spazio allo spettacolo. Nei primi dieci minuti è il Braga a gestire il possesso e a fare il match, poi i giallorossi serrano bene le linee e alla prima occasione buona colpiscono in ripartenza. Pescato in profondità da un lancio lungo di Ndicka, Zalewski serve Pellegrini al limite e il capitano giallorosso sblocca la gara con freddezza battendo Matheus. Lampo che accende la gara e dà fiducia ai giallorossi. Più alta e propositiva, la squadra di Ranieri difende con ordine, manovra bene in ampiezza e attacca con tanti uomini. Sugli sviluppi di un bel cross di Mancini, la traversa nega il bis a Pellegrini, poi il numero 7 giallorosso centra un altro legno, ma l'arbitro Sieber ferma tutto per una posizione irregolare precedente. Occasioni che allontanano il Braga dalla porta di Svilar, aumentano il forcing dei padroni di casa e mettono in crisi gli esterni bassi portoghesi. Un sinistro di Soulé termina fuori, poi Pellegrini spreca una grande occasione a centro area su assist di Konè e dopo una gran chiusura di Hummles il primo tempo si chiude su due grandi parate di Matheus su un'altra conclusione del capitano giallorosso e su un'incornata ravvicinata di Ndicka.