Gattuso non è contento: "Vittoria che mi lascia con l'amaro in bocca" 

"Le partite facili non esistono, l'approccio alla gara non mi è piaciuto. Alla fine ci è andata bene, nel secondo abbiamo sofferto poco ma mi piacerebbe succedesse nei 90 minuti". Così Rino Gattuso, tecnico del Napoli a Sky, al termine della sfida vinta 2-1 contro il Rijeka. "Non va bene, l'avevamo preparata bene, sapevamo benissimo che squadra andavamo ad affrontare, mi lascia con l'amaro in bocca e sono arrabbiato. Ancora non sono riuscito a fare capire che bisogna stare sul pezzo.".

"Non ci so partite facili - ha aggiunto Gattuso in conferenza stampa - Loro sono solidi, anche la Real Sociedad ha fatto fatica e ha vinto al 93'. Pensavamo di venire qui a fare una gita. A fine primo tempo mi sono molto arrabbiato tanto, uno di questi giorni ci lascio le penne. Dobbiamo crescere. Questo è un problema che dura dall'anno scorso. Per mezz'ora abbiamo perso tutte le seconde palle e ci siamo fatti sorprendere dall'unica cosa che loro facevano, le ripartenze. Nel secondo tempo molto meglio. È colpa mia, non sono riuscito ad entrare nella testa di questi giocatori e fargli capire che la partita dura 90'".