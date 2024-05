Gasset: "Il Marsiglia può sognare finale, pronti anche ai rigori"

"In questa squadra ci sono molti giocatori che hanno giocato grandi partite, nazionali che sanno cosa significa questa partita. Sì, ci siamo preparati anche per la possibilità dei calci di rigore". Cosi' l'allenatore dell'Olympique Marsiglia, Jean-Louis Gasset intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Atalanta, semifinale di ritorno di Europa League. "Per la prima volta avremo una squadra quasi al completo. Ci concentreremo sulla competitività fin dall'inizio, dovremo farci trovare pronti e difendere come abbiamo fatto al Velodrome", ha aggiunto.