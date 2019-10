Europa League: Wolfsberger-Roma 1-1, i giallorossi frenano in Austria

WOLFSBERGER-ROMA 1-1

di

ANDREA GHISLANDI

Nella seconda giornata di Europa League, la Roma pareggia 1-1 con il Wolfsberger e continua a guidare il gruppo J a braccetto con gli austriaci. A Graz Fonseca fa ampio turnover e i giallorossi passano al 27' grazie a un gollonzo di Spinazzola (doppio colpo di testa che sorprende tutti). I padroni di casa, però, non si arrendono e trovano il pareggio al 51' grazie a un sinistro sotto l'incrocio di Liendl. Dzeko in panchina tutta la gara. Roma, solo un pari in Austria lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

ansa

ansa

ansa

ansa





lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

ansa

ansa

ansa

ansa Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

La Roma torna da Graz con un pareggio deludente, figlio di una prestazione sottotono probabilmente anche a causa del tanto turnover attuato da Fonseca, che lascia in panchina Dzeko per 90' e senza il bosniaco questo inizio di stagione dice che per i giallorossi è davvero complicato trovare la via del gol. Doveva essere la gara per testare le alternative ai titolari, ma sia Pastore che Kalinic hanno deluso la fiducia di Fonseca e per loro sarà difficile ritagliarsi spazi in campionato. Troppi errori in fase di costruzione hanno minato il gioco dei capitolini, che hanno trovato il gol del vantaggio nel momento migliore dei padroni di casa. A sbloccare la gara un gollonzo di Spinazzola, il cui colpo di testa è respinto da Ritzmaier, la palla finisce ancora sulla testa del terzino e rotola in rete senza alcun altro tocco. I problemi, però, sono in attacco, con il solo Zaniolo in grado di accendere la luce e un Kluivert pasticcione impegnato più a protestare con arbitro e collaboratori che a giocare.

Gli austriaci sono tecnicamente inferiori alla Roma, ma hanno il merito di non essere mai remissivi e di provare sempre a giocare a calcio, lottando su ogni pallone. E proprio approfittando di uno dei tanti (troppi) errori in impostazione da dietro, trovano il meritato pari con una magia di Liendl, che scaraventa un preciso sinistro sotto l'incrocio, imparabile per il seppur bravo Mirante. A poco servono gli ingressi di Antonucci, Kolarov e Veretout nel finale: il muro austriaco regge senza troppi patemi e al triplice fischio di Martins il tecnico Struber esulta (giustamente) come se avesse vinto. Il bicchiere mezzo pieno per Fonseca è la classifica, perché il pareggio tra Basaksehir e Borussia lascia invariati i tre punti di vantaggio.

LE PAGELLE

Liendl 7 - Il gol è una perla di rara bellezza, ma anche prima aveva dimostrato di avere dei piedi mica male.

Schmid 6,5 - Davvero interessante questo centrocampista classe 2000 che, scherzo del destino, fa Romano di nome e contro la Roma gioca una gara di grande sostanza.

Weissman 5 - Uno degli eroi della notte di M'gladbach, questa sera stecca davanti ai suoi tifosi. Un solo tiro debole verso Mirante e poco altro. Serata no.

Pastore 5 - L'Europa League è la vetrina dove mettersi in mostra per convincere Fonseca a dargli maggiore spazio, ma il Flaco è in serata no. Dal suo piede parte il pallone per il gol di Spinazzola, poi il nulla: ma un'invenzione e non accende mai la luce.

Spinazzola 6 - Croce e delizia della serata: ha il merito di sbloccare il match con un autentico gollonzo, poi nella ripresa perde il pallone da cui nasce il pareggio austriaco.

Zaniolo 6,5 - A parte i soliti peccati di gioventù (cartellino giallo gratuito), si vede che ha voglia di fare sin dalle prime battute. Dai suoi piedi partono un paio di assist interessanti, poi impegna due volte Kofler.

IL TABELLINO

WOLFSBERGER-ROMA 1-1

Wolfsberg (4-3-1-2): Kofler 6; Novak 6, Sollbauer 6, Rnic 6,5, Schmitz 6; Schmid 6, Leitgeb 6, Ritzmaier 6 (47' st Wernitznig sv); Liendl 7 (43' st Schmerbock sv); Weissman 5 (36' st Schmidt sv), Niangbo 5,5. A disp.: Kuttin, Baumgartner, Gollner, Sprangler. All.: Struber 6

Roma (4-2-3-1): Mirante 6,5; Santon 6, Mancini 6, Fazio 6, Spinazzola 6 (35' st Kolarov sv); Diawara 5,5, Cristante 6 (37' st Veretout sv); Zaniolo 6,5, Pastore 5 (32' st Antonucci 5,5), Kluivert 5,5; Kalinic 5,5. A disp.: Pau Lopez, Juan Jesus, Zappacosta, Dzeko. All.: Fonseca 5,5

Arbitro: Martins (Portogallo)

Marcatori: 27' Spinazzola (R), 6' st Liendl (W)

Ammoniti: Sollbauer (W), Cristante (R), Zaniolo (R), Diawara (R), Kluivert (R)

Espulsi: -

Note: -