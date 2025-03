Europa League, Viktoria Plzen-Lazio 1-2: decide tutto Isaksen al 98'

LA PARTITA

Senza Hysaj, Dele-Bashiru, Castellanos e Zaccagni, per il primo round col Viktoria Plzen davanti Baroni si affida a Noslin con Isaksen, Dia e Pedro in appoggio sulla trequarti e i soliti Guendouzi e Rovella in regia. A caccia dell'impresa, Koubek invece schiera Durosinmi e Vydra in attacco con Sulc tra le linee e puntella il centrocampo con Memic, Cerv, Kalvach e Cadu. Complice il terreno di gioco in cattive condizioni, alla Doosan Arena in avvio la Lazio si concentra sul possesso, palleggia con pazienza da dietro e manovra in ampiezza senza forzare le giocate. Basso in fase di non possesso, il Viktoria Plzen invece fa densità al limite, non bada troppo alla forma e appena conquista palla cerca di sfruttare gli esterni e la fisicità di Durosinmi in verticale. A ritmi bassi e con gli spazi intasati, nei primi dieci minuti il match resta bloccato in mediana, poi sugli sviluppi di un corner Sulc va a bersaglio, ma Rumsas annulla tutto per la posizione irregolare di pochi centimetri di Dweh. Episodio che accende un campanello d'allarme in casa Lazio e costringe i biancocelesti ad aumentare i giri. Jemelka chiude su un cross velenoso di Nuno Tavares, poi Romagnoli sblocca il risultato di testa ribadendo in rete una spizzata di Noslin su calcio d'angolo. Incornata che rompe l'equilibrio, allunga le squadre e accende la gara. Da una parte Gigot e compagni rischiano su un paio di conclusioni dei cechi dal limite, dall'altra invece Jedlicka blocca un sinistro di Dia e Isaksen fallisce il raddoppio dopo un retropassaggio sbagliato. In pressione, i padroni di casa alzano il baricentro e attaccano con tanti uomini. Atteggiamento che costringe la Lazio ad arretrare, ma che presta anche il fianco ai contropiedi biancocelesti. Lanciato in profondità da Pedro, Dia non trova la porta di destro, poi Noslin non riesce a calciare in porta dopo un grande inserimento .