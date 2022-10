Europa League: United ok in rimonta con l’Omonia, trionfano Monaco e Stella Rossa, manita PSV

© Getty Images

Lo United ribalta la gara contro l’Omonia, 3-2 il finale. Ad Ansarifard e Panagiotou rispondono Rashford, Martial e Ronaldo. Nello stesso gruppo, sorride la Real Sociedad: 2-0 allo Sheriff. Il PSV travolge lo Zurigo per 5-1. Nel girone della Roma, il Ludogorets pareggia 1-1 con l’HJK. Vittoria anche per il Monaco e la Stella Rossa che superano il Trabzonspor (3-1) e Ferencvaros (4-1). Gara sospesa per sconti tra tifosi tra Malmo e Union Berlino.