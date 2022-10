Europa League, Sturm Graz-Lazio 0-0: Sarri non sfonda

STURM GRAZ-LAZIO 0-0

Alla Merkur Arena le due squadre si annullano e muovono la classifica salendo entrambe a quota 4 punti

Nella terza giornata di Europa League, la Lazio non va oltre lo 0-0 in casa dello Sturm Graz. Alla Merkur-Arena è stata una sfida combattuta ma con poche occasioni da gol con la squadra di Sarri che si è resa pericolosa solo nel finale e una volta rimasta in superiorità numerica per l'espulsione di Gazibegovic. Di Pedro e Immobile le occasioni migliori per la Lazio con un gol annullato al centravanti per fuorigioco. Dopo tre giornate Lazio a quota 4 punti come lo Sturm Graz.

LA PARTITA

La Lazio d'Europa ha un altro passo, più blando e compassato rispetto a quello spesso messo in mostra in Serie A. In Europa League la versione migliore della squadra di Sarri si è vista raramente e anche in casa dello Sturm Graz, avversario alla portata dei biancocelesti, Immobile e compagni non sono andati oltre lo 0-0. Un passo avanti rispetto alla debacle subita in Danimarca nella giornata precedente, ma comunque troppo poco per non restare impantanati in un gruppo che non vuole avere padroni.

Lo Sturm Graz ha avuto le occasioni migliori nel primo tempo per sbloccare il match affidandosi agli uomini offensivi del centrocampo come Horvat e Prass, ma trovando in Provedel un guardiano attento a difesa della propria porta. La Lazio prima dell'intervallo non ha mai saputo cambiare il ritmo alle proprie giocate offensive, soffrendo sul proprio lato destro e costringendo Sarri a correre ai riparti già durante la pausa: fuori Felipe Anderson e Marusic, dentro Lazzari e Zaccagni.

Qualche sprazzo di Lazio si è visto intorno al quarto d'ora della ripresa quando nel giro di tre minuti prima Zaccagni e poi Pedro hanno impegnato Siebenhandl, poi Immobile ha sprecato da buone posizione un cross tagliato dalla destra. Immobile che il gol lo avrebbe trovato all'80', ma dopo essere scattato in posizione di fuorigioco millimetrico. Poco dopo lo Sturm Graz è rimasto in inferiorità numerica, ma nel finale la squadra di Sarri non ha saputo trovare il modo di portare a casa l'intera posta in palio.

LE PAGELLE

Milinkovic-Savic 5,5 - Non entra in partita e a volte eccede in qualche giocata leziosa fuori dal contesto del match. Non è dominante come al solito in mezzo al campo e quindi non incide.

Pedro 6 - Nella fase offensiva è il giocatore più imprevedibile, quello che prova qualche dribbling in più per trovare lo spunto vincente. Che non arriva.

Immobile 5,5 - Non è al meglio, ma Sarri non rinuncia a tenerlo in campo tutti i novanta minuti. Un fuorigioco di centimetri gli nega la gioia del gol che comunque era arrivato nel finale.

IL TABELLINO

STURM GRAZ-LAZIO 0-0

Sturm Graz (4-3-1-2): Siebenhandl 6; Gazibegovic 5,5, Affengruber 6, Wuthrich 6, Dante 6,5; Hierlander 6, Stankovic 6, Prass 6,5 (40' st Ingolitsch sv); Horvat 6,5 (25' st Fuseini 6); Ajeti 5,5, Boving 5,5 (25' st Kiteishvili 5,5). A disp.: Maric, Schutzenauer, Borkovic, Sarkaria, Jantscher, Oroz, Schnegg, Ljubic, Wels. All.: Ilzer 6,5.

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Hysaj 6, Gila 6 (29' st Patric 6), Romagnoli 6, Marusic 6 (1' st Lazzari 5,5); Milinkovic-Savic 5,5 (18' st Vecino 6), Cataldi 5,5, Luis Alberto 5,5; Anderson 5 (1' st Zaccagni 6), Immobile 5,5, Pedro 6 (27' st Cancellieri 6). A disp.: Maximiano, Magro, M. Antonio, Romero, Radu, Basic. All.: Sarri 5,5.

Arbitro: Bastien (Francia)

Ammoniti: Hierlander, Siebenhandl, Kiteishvili (S); Cataldi, Patric (L)

Espulsi: 36' st Gazibegovic (S) per somma di ammonizioni

