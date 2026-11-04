Europa League, "Spalletti: "Le parole di Carnevali ti danno forza con la squadra. Arriviamo bene a questa sfida"

Ultima in ordine di tempo la defezione di McKennie, un'assenza pesante in vista dell'impegno di Europa league contro l'Az Alkmaar. Un'altra, in una Juve già parecchio colpita dagli infirtuni. Ma la fiducia di Spalletti è piena e convinta e si poggia sulla prestazione dei suoi contro il Napoli incampionato: "Arriviamo bene a questo appuntamento, la squadra ha dato le risposte attese. I ragazzi si sono resi conto che tutto dipendeva da loro e ora hanno più fiducia in se stessi. Certo, però sappiamo cosa perdiamo quando manca uno come McKennie". Notizie di formazione: "Le scelte vengono abbastanza facili: Cambiaso e Sarr partono dall’inizio, anche Kolo Muani probabilmente partirà perché gli abbiamo tolto i 30 minuti finali contro il Napoli. Poi davanti farò delle rotazioni. Douglas Luiz e uno fra Bremer e Lucumi riposano". Tra i singoli, poi, parole importanti su Alajbegovic, non solo per il gran gol contro il Napoli: "Ha 19 anni e la Juventus ha investito sul suo talento per l'immediato ma soprattutto per il futuro perché è la prospettiva che fa la differenza. A causa delle tante assenze ha dovuto prendersi delle responsabilità. Lui si è preso delle responsabilità importanti anche quando non è riuscito a incidere. Domani sera, o prima o dopo, anche lui dovrà giocare un bel pezzo di partita".