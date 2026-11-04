Lazio, tegola Zaccagni: niente Napoli, c'è lesione. I tempi di recupero

Tegola in casa Lazio a pochi giorni dalla sfida col Napoli. La capolista perde il proprio capitano Mattia Zaccagni, che ha rimediato, come confermano gli esami strumentali, una lesione muscolare. Nei prossimi giorni si capirà meglio l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero, ma certamente si tratta di una perdita molto importante per Gattuso. Il capitano biancoceleste utilizzerà la sosta per recuperare al meglio, ma è probabile che salterà anche la gara contro il Lecce del prossimo 21 novembre: si rischia almeno un mese di stop.