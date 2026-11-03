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Milan, Torriani tocca a te: contro il Ferencvaros la prima maglia da titolare

Giovedì sera Amorim affiderà le chiavi della porta rossonera al classe 2005: una notte da titolare per blindare il Milan e prendersi il futuro

03 Nov 2026 - 11:34
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Per Lorenzo Torriani è arrivata finalmente l'occasione per brillare, "the time to shine". Giovedì 5 novembre, nella partita della quarta giornata di Europa League che vedrà il Milan contro il Ferencvaros, il classe 2005 prenderà il posto di Mike Maignan tra i pali. Il capitano dei rossoneri salterà la sfida contro gli ungheresi per il cartellino rosso rimediato nella trasferta di Bournemouth (terminata 3-0 in favore delle Cherries). Ruben Amorim è pronto ad affidare al prodotto del vivaio del Diavolo le chiavi della porta. Per Torriani sarà la prima presenza da titolare con la maglia del club in cui è cresciuto. 

Chi è Lorenzo Torriani

 Lorenzo Torriani, nato a Vimodrone il 31 gennaio 2005, è cresciuto interamente nel settore giovanile del  Milan. Il giovane talento si distingue innanzitutto la sua struttura fisica imponente, grazie a un'altezza di ben 197 centimetri. Statura che lo rende particolarmente efficace nelle uscite alte e nelle situazioni di palla inattiva.

Dal punto di vista prettamente tecnico, Torriani ha degli ottimi riflessi e una buona reattività tra i pali, e se la cava anche in palleggio. La sua scalata verso il calcio dei grandi ha vissuto un momento di svolta il 17 settembre 2024 quando, a causa di un infortunio, è subentrato proprio a Mike Maignan. Quel momento ha segnato il suo esordio assoluto tra i professionisti a San Siro durante la sfida di Champions League contro il Liverpool, terminata 3-1 per i Reds

La prima occasione da titolare

 Due volte è subentrato a partita in corso e, purtroppo per lui, le cose non sono andate esattamente come il Milan sperava, con i rossoneri usciti sconfitti sia nel debutto shock contro il Liverpool che nella recente e amara trasferta di Bournemouth. Adesso, però, per Lorenzo Torriani è arrivato il momento di voltare pagina e di non guardare più il campo dalla panchina. L'Europa League gli offre un'occasione d'oro per indossare i guantoni da titolare. Sotto lo sguardo attento di Ruben Amorim e spinto dal calore di San Siro, Torriani ha l'opportunità di dimostrare tutto il suo valore contro il Ferencvaros.

Difendere la porta del Diavolo in una notte europea non è solo una grande responsabilità, ma la realizzazione di un sogno per un ragazzo che ha fatto tutta la trafila dalle giovanili fino alla prima squadra. Questa partita è il palcoscenico ideale per riscattare la sfortuna passata, blindare la porta rossonera e rilanciare le ambizioni europee del Milan dopo un avvio complicato nella League Phase. Dopo quattro giornate i rossoneri occupano il 24° posto (l'ultima piazza disponibile per qualificarsi ai playoff) con solo 3 punti. Quindi il Milan, contro il Ferencvaros, spera finalmente di cambiare marcia e, chissà, magari trovare anche un nuovo prodigio per il suo futuro tra i pali. 

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