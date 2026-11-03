Milan, Torriani tocca a te: contro il Ferencvaros la prima maglia da titolare

Due volte è subentrato a partita in corso e, purtroppo per lui, le cose non sono andate esattamente come il Milan sperava, con i rossoneri usciti sconfitti sia nel debutto shock contro il Liverpool che nella recente e amara trasferta di Bournemouth. Adesso, però, per Lorenzo Torriani è arrivato il momento di voltare pagina e di non guardare più il campo dalla panchina. L'Europa League gli offre un'occasione d'oro per indossare i guantoni da titolare. Sotto lo sguardo attento di Ruben Amorim e spinto dal calore di San Siro, Torriani ha l'opportunità di dimostrare tutto il suo valore contro il Ferencvaros.