Fiorentina in lutto, scomparso Bernardo Rogora uno degli eroi del 2° scudetto

Terzino di ruolo, con la maglia viola ha vinto anche una Coppa Italia e una Mitropa Cup

04 Nov 2026 - 18:37
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Lutto nel mondo del calcio: è scomparso all'età di 88 anni Bernardo Rogora, uno dei giocatori pilastro della Fiorentina che nel 1969 conquistò il secondo e ultimo scudetto. Terzino destro, 173 presenze e 5 gol in cinque stagioni in maglia viola con cui ha ottenuto anche una Coppa Italia nel '65-66 e una Mitropa Cup nel '66, Rogora era nato a Solbiate Olona in provincia di Varese l'8 novembre 1938. Il suo debutto in Serie A avvenne il 29 agosto 1965 a Marassi contro il Genoa. La Fiorentina, attraverso i suoi canali ufficiali, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa ''di uno degli eroi del secondo scudetto viola''. In carriera Rogora ha giocato anche nel Brescia e nella Salernitana e prima di approdare a Firenze ha vestito le maglie di Pro Patria, Gallaratese e Padova.

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