Az Alkmaar-Juve, Koopmeiners: "Speciale affrontare mio fratello Teun"

"Sarà molto speciale affrontare un fratello in Europa League, anche per la famiglia e probabilmente anche per lo stesso Teun": così Peer Koopmeiners, centrocampista dell'Az Alkmaar, atteso dalla sfida contro il fratello che gioca nella Juventus. Sulla gara contro i bianconeri: "Sarà difficile, li conosciamo e dobbiamo stare focalizzati sul match fin dall'inizio e fare del nostro meglio per avere una chance - aggiunge ai microfoni di Sky - loro hanno più esperienza di noi in Europa, però noi abbiamo i tifosi e la nostra qualità: dobbiamo essere coraggiosi e giocare con fiducia per ottenere risultato".