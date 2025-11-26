Roma-Napoli: intrecci da scudetto, campioni e polemiche dei favolosi anni '80

Roma-Napoli 5-2, 20 febbraio 1983

Questa volta a lottare per il titolo sono solo i giallorossi. E lo vinceranno anche, a maggio, dopo un testa a testa con la Juventus. Il Napoli invece è in crisi nera, ha esonerato Giacomini ed è ripartito con quella vecchia volpe di Pesaola. Che riesce per buona parte della gara a incartare la Roma di Falcao, Conti, Pruzzo, Ancelotti, Vierchowod, Di Bartolomei, ecc. A sorpresa il Petisso schiera tre punte (Vagheggi, Diaz e Pellegrini) e un centrocampista offensivo come Criscimanni e passa anche in vantaggio con lo stesso Diaz. Poi però la Roma fa valere la sua maggiore forza individuale e collettiva e dilaga 5-2, avviandosi verso il secondo tricolore della sua storia.