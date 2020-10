Europa League, Real Sociedad-Napoli 0-1: primi tre punti per Gattuso

REAL SOCIEDAD-NAPOLI 0-1

di

DANIELE PEZZINI

Il Napoli vince 1-0 a San Sebastian contro la Real Sociedad e conquista il primo successo stagionale in Europa League. Gli uomini di Gattuso soffrono per larghi tratti il palleggio insistito e il pressing dei baschi, ma rischiano pochissimo nel primo tempo e la sbloccano nella ripresa, con un siluro di Politano che diventa imprendibile dopo una deviazione. Nel finale i partenopei stringono i denti e portano a casa i tre punti che li proiettano al secondo posto del Gruppo F alle spalle dell'Az Alkmaar. Real Sociedad-Napoli, le immagini del match Getty Images

LA PARTITA

Cuore, carattere e capacità di soffrire. C'è anche questo nel Napoli di Gattuso, che riscatta il clamoroso k.o. contro l'Az di una settimana fa centrando un successo tutt'altro che facile, ma alla fine meritato. Un bel regalo di compleanno per i 60 anni Diego Armando Maradona. I partenopei sono costretti dalla Real Sociedad a una partita prettamente difensiva, nella quale brilla la solidità di un rigenerato Koulibaly e lo spirito di sacrificio di Lozano e Politano, ma nel complesso concedono poco e nulla ai baschi, potendo anzi recriminare per alcune occasioni piuttosto clamorose, specie nel primo tempo. L'aspetto positivo sono certamente i tre punti conquistati e una classifica del girone rimessa immediatamente a posto, quello negativo è legato alla perdita di due pedine importanti: Insigne, ancora bloccato da un infortunio, e Osimhen, espulso in un finale un po' nervoso e dunque out per il prossimo impegno europeo.

Per la sfida della Reale Arena Gattuso lancia Petagna dal 1' e decide di affidare a Lobotka l'inedito ruolo di trequartista, con il compito di infastidire gli avversari fin dalla fase di impostazione. La prima grande occasione è per Insigne, che apre il destro dopo uno splendido tunnel ai danni di Le Normand, ma sfiora solamente il palo alla sinistra di Remiro. La qualità di palleggio dei baschi non basta a impensierire la retroguardia azzurra ed è ancora il Napoli, al 12', a sfiorare il vantaggio: imbucata perfetta di Petagna per Mario Rui, che tenta il tocco sotto ma vede il pallone uscire di pochissimo. Al 22' arriva la doccia fredda per Gattuso, quando Insigne si ferma dopo uno scatto ed è costretto ad abbandonare il terreno di gioco per infortunio. Un brutto colpo per il capitano, che era appena rientrato dopo un altro stop. Col passare dei minuti i padroni di casa alzano il baricentro e prendono possesso del centrocampo, gli uomini di Gattuso si abbassano troppo e vanno un po' in affanno ma veri rischi non ne corrono e il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa gli equilibri non cambiano, ma resta l'impressione che per sbloccare il match serva necessariamente un episodio, che arriva puntuale dopo dieci minuti: Politano, fin lì poco presente in avanti, prende l'iniziativa e decide di esplodere il bolide da fuori verso la porta di Remiro, la deviazione di Sagnan inganna il portiere e il Napoli passa. Gattuso prova a chiuderla con l'artiglieria pesante inserendo Mertens e Osimhen, ma al 20' deve ringraziare uno strepitoso Ospina, che si oppone al destro a botta sicura di Portu con una parata spettacolare. Nell'ultimo quarto d'ora i baschi si giocano il tutto per tutto, catapultandosi in avanti con tutti gli uomini a disposizione, ma Maksimovic e Koulibaly alzano una barriera insormotabile. Nel finale protagonista Osimhen, prima per un gol annullato, poi per un doppio giallo davvero ingenuo che gli costa l'espulsione e, di conseguenza, la sfida con il Rijeka.

IL TABELLINO

Real Sociedad-Napoli 0-1

Real Sociedad (4-3-3): Remiro 6; Gorosabel 6,5 (34' st Zubimendi 5,5), Sagnan 5, Le Normand 5,5, Monreal 6; Merino 6,5 (34' st Barrenetxea 5,5), Guevara 6, Silva 6; Portu 6,5 (23' st Bautista 5,5), Isak 5 (23' st Willian José), Oyarzabal 6,5 (41' st Guridi sv).

Allenatore: Alguacil 5,5

Napoli (4-2-3-1): Ospina 6; Hysaj 6, Maksimovic 6,5, Koulibaly 7, Mario Rui 6; Demme 5,5 (43' st Fabian Ruiz sv), Bakayoko 6; Politano 6,5 (16' st Di Lorenzo 6), Lobotka 5,5 (16' st Mertens 6), Insigne 6,5 (22' Lozano 6,5); Petagna 6 (16' st Osimhen 5).

Allenatore: Gattuso 6,5

Arbitro: Pawson

Marcatori: 10' st Politano (N)

Ammoniti: Lozano (N), Le Normand (R)

Espulsi: Osimhen (N), somma di ammonizioni