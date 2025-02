Europa League, Porto-Roma è il big match: Ranieri ritrova due big

Di fronte si troveranno infatti il Porto, una nobile del calcio europeo, che non sta però attraversando il suo miglior momento. I Dragões sono in terzi in campionato (-12 dallo Sporting) e hanno rischiato fortemente l'eliminazione nel girone unico, riacciuffando la qualificazione solo in extremis nel primo anno da presidente di André Villas-Boas. Quest'ultimo è stato costretto a cambiare allenatore, sostituendo Vitor Bruno (ex vice di Sergio Conceiçao) con un'autentica scommessa in campo europeo: Martin Anselmi, vincitore della Copa Sudamericana con l'Independiente del Valle ed ex Cruz Azul, ha avuto un ottimo impatto. Il suo Porto si è subito risollevato con un 3-4-2-1 granitico e il talento del classe 2007 Rodrigo Mora, e ha fermato lo Sporting sull'1-1 nel weekend: i Dragoes, che non potranno schierare Marcano e Grujic, si appoggiano alle reti di Samu Omorodion. L'ex Granada e Atletico Madrid ha segnato 13 gol in campionato e 5 in Europa League, uno ogni 118': è lui l'osservato speciale per la Roma e la sua difesa. L'undici dovrebbe essere lo stesso visto contro lo Sporting, con Tiago Djalò e Nehuen Perez ad affiancare Zé Pedro nel terzetto davanti a Diogo Costa. Sulle fasce Joao Mario (non l'ex Inter) e Francisco Moura, in mezzo Varela ed Eustaquio con Rodrigo Mora e Pepé sulla trequarti.