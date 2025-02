Roma, Ranieri: "Dybala giocatore immenso, io gli ho dato fiducia. Siamo pronti"

"È una partita molto importante per tornare dove ci compete. C'è autostima e determinazione, siamo pronti e dobbiamo metterla in campo". Claudio Ranieri è fiducioso in vista dell'andata dei playoff di Europa League sul campo del Porto. "Dybala? Lo stimavo da quando era a Palermo, è un giocatore immenso. Io gli ho dato fiducia, ma lui se la merita perché è di un'altra categoria. Sono professionisti ma giocano perché amano questo sport - ha aggiunto a Sky Sport - io gli dico di divertirsi e dare tutto se stesso. Certo siamo molto attenti alla fase di recupero, per cui non ti puoi mai allenare e giocando sempre è la cosa più importante". E ancora: "Hummels e Paredes sono sempre importanti, ho preferito lasciarli sgombri dal calcio a Venezia. Ora sono pronti. Titolari domani? Sull'aereo lo erano, in campo vediamo domani", ha concluso scherzando.