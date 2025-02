Ranking Uefa, brusco stop per l'Italia e ora rischio sorpasso della Spagna: la classifica aggiornata

Con la doppia sconfitta del Milan in casa del Feyenoord e dell'Atalanta sul campo del Bruges nell'andata dei playoff di Champions League, brusco stop per l'Italia nella speciale classifica del ranking Uefa che determinerà quale saranno i due campionati che porteranno cinque squadre nella Champions League 25/26. Se l'Inghilterra, ampiamente in vetta, può vivere sogni tranquilli, non è così per l'Italia, tallonata dalla Spagna. Niente allungo, dunque, nei confronti degli iberici, che non avevano squadre impegnate in campo. Anzi. Giovedì la Spagna schiera la Real Sociedad nei playoff di Europa League e il Betis nella Conference League mentre l'Italia mette in campo la Roma. Il rischio sorpasso è altissimo.