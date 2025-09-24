Europa League: pari tra Betis e Nottingham, vince la Dinamo Zagabria

Inizia con un pareggio ricco d'emozioni l'Europa League del Betis, finalista di Conference e papabile favorita per la vittoria, che ferma il Nottingham Forest sul 2-2. Apre le danze Bakambu (15'), poi l'uno-due di Igor Jesus (18' e 23') e il pari di Antony (85'). Crolla il Fenerbahçe a Zagabria (3-1), vince il Friburgo sul Basilea (2-1). Vittorie per Braga, Ludogorets e Midtjylland, finiscono in parità Paok-Maccabi e Stella Rossa-Celtic.