EUROPA LEAGUE

Europa League: pari tra Betis e Nottingham, vince la Dinamo Zagabria

Antony risponde all'uno-due di Igor Jesus: 2-2 a Siviglia. I croati battono il Fenerbahçe, primo successo per il Friburgo

24 Set 2025 - 23:03
© Getty Images

© Getty Images

Inizia con un pareggio ricco d'emozioni l'Europa League del Betis, finalista di Conference e papabile favorita per la vittoria, che ferma il Nottingham Forest sul 2-2. Apre le danze Bakambu (15'), poi l'uno-due di Igor Jesus (18' e 23') e il pari di Antony (85'). Crolla il Fenerbahçe a Zagabria (3-1), vince il Friburgo sul Basilea (2-1). Vittorie per Braga, Ludogorets e Midtjylland, finiscono in parità Paok-Maccabi e Stella Rossa-Celtic.

Betis-Nottingham Forest 2-2
Marcatori: 15' Bakambu (B), 18' e 23' Igor Jesus (N), 40' st Antony (B). 

Braga-Feyenoord 1-0
Marcatori: 34' st Fran Navarro (B).

Dinamo Zagabria-Fenerbahce 3-1
Marcatori: 21' e 5' st Beljo (D), 25' Szymanski (F), 49' Bakrar (D).

Stella Rossa-Celtic 1-1
Marcatori: 11' st Iheanacho (C), 20' st Arnautovic (S).

Friburgo-Basilea 2-1
Marcatori: 31' Osterhage (F). 12' st Eggestein (F), 39' st Otele (B).

PAOK-Maccabi Tel-Aviv 0-0 

Midtjylland-Sturm Graz 2-0
Marcatori: 7' aut. Christensen (M), 43' st Diao (M).

Malmo-Ludogorets 1-2
Marcatori: 8' Stanic rig. (L), 23' Bile (L), 33' st Johnsen (M)

