MILAN-FERENCVAROS 0-2

Europa League, Milan-Ferencvaros 0-2: Joseph punisce i rossoneri

Altra brutta prova del Diavolo, che esce tra i fischi: la strada ora è molto in salita

05 Nov 2026 - 21:31
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Il Milan dimentica il derby e ritorna sulla terra in Europa League, dove crolla in casa 2-0 contro il normalissimo Ferencvaros, venuto a San Siro a dominare per gran parte del match. Sicuramente per tutto il primo tempo, dove Joseph sbaglia tre occasioni clamorose (contro gli zero tiri in porta dei rossoneri) prima di aggiustare la mira e affondare il Diavolo con una doppietta nella ripresa. La prima rete, al minuto 52', per grazia ricevuta della premiata ditta De Winter-Torriani, protagonisti di un retropassaggio horror (il primo) e di un mancato rinvio (il secondo). Il raddoppio al 66' con un tiro da centro area quando il Milan sembrava aver almeno abbozzato una reazione. Reazione che non è stata sufficiente nemmeno nel finale, quando gli ungheresi (a 12 punti dopo quattro partite), sono rimasti in dieci per l'espulsione di Yusuf (77'). Amorim, infuriato in panchina, resta a quota tre punti: la strada in Europa si fa davvero in salita. 

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LA PARTITA
I rossoneri partono molto male, e nella prima mezz’ora sono gli ospiti a creare i pericoli più importanti. Le due occasioni principali capitano sul destro di Joseph al 4’ e al 27’, ma entrambe le volte Torriani è attento e para. Il Milan continua molto male, e la prima conclusione arriva solo al 39’ con Cisse, ma è ben lontana dallo specchio della porta. Subito dopo si ripete il duello Torriani-Joseph, ed è ancora una volta il giovane portiere ad avere la meglio. Termina così 0-0 il primo tempo, e considerando la prestazione è un risultato che alla squadra di Amorim va sicuramente più che bene.

Nella ripresa l’approccio non cambia, e al 51’ il Ferencvaros passa con Joseph: Torriani controlla male su un passaggio scomodo di De Winter, e sulla pressione avversaria consegna il pallone all’attaccante degli ungheresi, che a porta vuota fa 1-0. Il Milan prova a reagire, ma le poche iniziative non portano nulla, e in contropiede al 66’ arriva anche il raddoppio del Ferencvaros, ancora con Joseph. Al 77’ ecco l’episodio che può cambiare il match: Yusuf rifila una sbracciata sul volto a Gila, e l’arbitro – richiamato per l’On Field Review – decide di punire il centravanti avversario con un cartellino rosso. Nonostante la superiorità, la squadra di Amorim non si rende mai pericolosa e cade 2-0: terza sconfitta in quattro partite e qualificazione diretta ormai compromessa. Il Ferencvaros fa 4 su 4 e vola a 12 punti.

IL TABELLINO
MILAN-FERENCVAROS 0-2
MILAN (4-4-1-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Diawara (1’ s.t. Gila), Bartesaghi (23’ s.t. Camarda); Hutchinson, Musah (1’ s.t. Moreira), Jashari (18’ s.t. Modric), Cisse (1’ s.t. Pulisic); Rabiot; Gonçalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.
A disposizione: Pittarella, Bouyer, Estupinan, Pulisic, Modric, Moreira, Comotto, Gila, Vladimirov, Camarda
FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Osvath, Gomez, Raemaekers, Cadu; Bero (22’ s.t. Madarasz), A.Nagy, Corbu (45’ s.t. Arzani); Zachariassen (41’ s.t.Maiga) , Joseph (22’ s.t. Yusuf), Birmancevic (41’ s.t. Levi). Allenatore: Balazs Borbely.
A disposizione: A.Varga, Zohoré, Keita, Levi, Yusuf, Arzani, Bagi, O.Nagy, Z.Varga, Madarasz, Maiga, Rommens.
ARBITRO: Schnyder (SUI)
MARCATORI: 52’ e 66’ Joseph (F)
AMMONITI: Cisse (M), De Winter (M), A. Nagy (F)
ESPULSI: Yusuf (F)
 

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