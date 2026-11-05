Europa League, Milan-Ferencvaros 0-2: Joseph punisce i rossoneri

LA PARTITA

I rossoneri partono molto male, e nella prima mezz’ora sono gli ospiti a creare i pericoli più importanti. Le due occasioni principali capitano sul destro di Joseph al 4’ e al 27’, ma entrambe le volte Torriani è attento e para. Il Milan continua molto male, e la prima conclusione arriva solo al 39’ con Cisse, ma è ben lontana dallo specchio della porta. Subito dopo si ripete il duello Torriani-Joseph, ed è ancora una volta il giovane portiere ad avere la meglio. Termina così 0-0 il primo tempo, e considerando la prestazione è un risultato che alla squadra di Amorim va sicuramente più che bene.