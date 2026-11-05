Massara: "Ferma volontà di proseguire con Spalletti, vogliamo riportare l'italianità nella Juve"

05 Nov 2026 - 21:08
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"La società ha chiaramente ribadito la ferma volontà di proseguire in questo percorso tecnico, nel quale crede fermamente. Siamo tutti chiamati a sostenere questo progetto con i comportamenti, con il lavoro e con i risultati". Prima della gara di Europa League contro l'AZ Alkmaar, il ds della Juve Ricky Massara conferma la fiducia in Spalletti. "Il mister sta gestendo una situazione complessa, perché le assenze sono numerose e questo limita molto le possibilità di scelta e di rotazione. Non vogliamo, però, trasformarle in alibi. Abbiamo delle risorse disponibili che sono assolutamente all'altezza e ci aspettiamo delle risposte adeguate". E ancora: "L'italianità è sempre un elemento essenziale nel campionato italiano. Non è stata solamente la forza della Juventus per moltissimi anni, ma lo è oggi anche per altre società forti come l'Inter. Siamo quindi convinti che la necessità di ritrovare un nucleo italiano forte sia un'esigenza da perseguire, evidentemente bilanciandolo con talenti stranieri che possano creare un blocco davvero compatto, come abbiamo bisogno di ricostruire in questo momento alla Juventus", ha sottolineato. Su Alajbegovic: "Talento seguito da mezza Europa, evidentemente anche dalla Juventus prima del mio arrivo. Quindi è un'idea della Juventus, all'interno della quale c'è un team di lavoro che si confronta quotidianamente e cerca di fare investimenti mirati, sia per il profilo tecnico sia per la possibilità di creare valore per la società".

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